أخبار ليبيا 24 – خاص

استدعى الاتحاد الليبي لكرة القدم، 23 لاعبًا، استعدادًا للدخول في تجمع للسفر إلى تونس الثلاثاء المقبل، لمواجهة منتخب بلادها في إطار الجولة الختامية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018 .

وضمت القائمة ثلاثة لاعبين محترفين، وهم لاعبا تشافيس البرتغالي المعتصم بالله المصراتي وحمدو الهوني، ونجم بيسكارا الإيطالي أحمد بن علي.

كما ضمت القائمة 20 لاعبًا محليًا، وهم محمد نشنوش، وأحمد عزاقة، وعلي أشنينة وأحمد التربي وطارق الجمل وسند الورفلي وسعد اجبارة والمعتصم صبو وأحمد المقصي وأحمد رمضان وبدر حسن وصهيب سليمان ومهند مصطفى وأحمد بن علي ومؤيد اللافي ومحمد الطبال ومفتاح طقطق ومحمد صولة وأحمد الزوي ومحمد الغنودي وصالح الطاهر.

ويشرف على تدريبات المنتخب الليبي خلال المباراة مساعد المدرب عمر المريمي بانتظار التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب خلفًا للوطني جلال الدامجة الذي انتهى عقده مع فرسان المتوسط الشهر الماضي.

وتعتبر المباراة تحصيل حاصل للمنتخب الليبي، فيما يحتاج المنتخب التونسي لنقطة وحيدة لضمان التأهل للمونديال.