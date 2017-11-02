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تطعيم (103882) طفلٍ وطفلة في اليوم الخامس للحملة بالطعم الواقي من شلل الأطفال و (54943) طفلٍ وطفلة بالطعم المركب الواقي من الحصبة والحميراء والنكاف في مدينة بنغازي

وقال المدير التنفيذي للحملة الوطنية للتطعيمات في مدينة بنغازي رمضان ميلاد الفيتوري إن إجمالي عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم بالطعم الواقي من الواقي من شلل الأطفال في مدينة بنغازي في اليوم الخامس للحملة بلغ (29803) طفلٍ وطفلة أما الأطفال الذين طعموا بالطعم الواقي من الحصبة والحميراء والنكاف فقد بلغ عددهم(16719) طفلٍ وطفلة.

وبذلك يكون إجمالي الأطفال المطعمين خلال الخمسة أيام كالتالي:

– إجمالي عدد الأطفال الذين طعموا بالطعم الواقي من شلل الأطفال بلغ (103882) طفلٍ وطفلة.

– إجمالي عدد الأطفال الذين طعموا بالطعم المركب الواقي من الحصبة والحميراء والنكاف بلغ (54943) طفلٍ وطفلة.

وقام فريق الحملة الوطنية للتطعيمات المتحرك أمس الأربعاء، بتطعيم الأطفال المستهدفين بالحملة، في مخيمي أهالي تاورغاء، الكائنين بجانب المدينة الرياضية في مدينة بنغازي، حيث بلغ إجمالي عدد الأطفال المطعمين بالطعم الواقي من شلل الأطفال في المخيمين (96) طفلٍ وطفلة أما الأطفال الذين طعموا بالطعم الواقي من (الحصبة والحميراء والنكاف) فقد بلغ عددهم (47) طفلٍ وطفلة.

وقال الفيتوري إن الفريق المتحرك سيقوم اليوم الخميس بالتنقل إلى أماكن أخرى يوجد بها أطفال ضمن الشريحة المستهدفة يصعب عليهم الذهاب إلى المرافق الصحية لضمان شمولية الحملة وحصول الأطفال المستهدفين على التطعيمات المقررة.