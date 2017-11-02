أخبار ليبيا 24 – خاص

نجح فريق التحدي، في إنهاء مباريات الذهاب في المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز بالعلامة الكاملة.

وجاء ذلك عقب تفوقه على منافسه النصر مساء اليوم الخميس، بنتيجة (2-1) في المباراة التي احتضنها ملعب شهداء ينينا بمدينة بنغازي.

وحمل الشوط الأول من المباراة الذي جاء سريعاً الكثير من الإثارة والندية والهجمات المتبادلة للفريقين.

وتقدم التحدي بهدف لمهاجمه وهدافه البارع عامر التاورغي في الشوط الأول، وعدل النصر النتيجة في ذات الشوط بواسطة نجم الفريق مفتاح طقطق لينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1).

وفي الشوط الثاني نجح التحدي في خطف الفوز قبل النهاية بربع ساعة بهدف للبديل محمود علي.

وبهذا الفوز رفع التحدي رصيده إلى 18 نقطة من دون أن يفقد أي نقطة في مرحلة الإياب، فيما توقف رصيد النصر عند 11 نقطة في المركز الثاني .