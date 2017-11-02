أخبار ليبيا 24 – خاص

زار ممثل بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى ليبيا “روبرتو مينوني” أمس الأربعاء، رفقة مدير مكتب المشروعات ببلدية بنغازي أسامة الكزة، مقر الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية في مدينة بنغازي، لغرض توزيع مساعدات إنسانية على مستحقيها.

وأعرب “روبرتو مينوني”، في كلمة له أمام الحضور، عن سعادته لتواجده في بنغازي لتوزيع مساعدات طبية ومواد غذائية، حيثُ سيتم تسليمها لمندوب بلدية بنغازي، إضافة إلى بطانيات ومعدات مطبخ وملابس قد تساعد العائلات الليبية المتأثرة بالنزاع وخاصة النازحين داخليا والعائدين حديثا إلى منازلهم وشرائح المجتمع التي ستستقبل هذه المساعدات بشكل عام.

وأكد “مينوني”، عزمهم تعزيز التعاون مع بلدية بنغازي، وطرح عدة مشاريع لصالح النازحين، وسكان بنغازي، قائلًا: “ناقشنا مع عميد البلدية مساعدة العائلات الموجودة في المدارس من خلال عدة خيارات مطروحة مثل إعطاء مساعدات للنازحين أو منحهم مبالغ مادية للاستئجار خارج المدينة وذلك من أجل بدء العام الدراسي”.

وأضاف “مع بداية العام المقبل لدينا أكثر من 100 من المشاريع الصغرى لمساعدة الناس في ليبيا، وسنقوم بمساعدة قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء”.