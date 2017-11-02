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بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج مع وفد يضم أعيان ونواب وقيادات أمنية من ورشفانة التحديات الأمنية في المنطقة.

واستعرض السراج خلال للقاء مع الوفد سبل توفير متطلبات الأجهزة الأمنية لتتمكن من أداء المهام المنوط بها لحماية المواطنين ومكافحة الجريمة.

و تطرق الاجتماع إلى سبل تأمين الطريق الساحلي بالكامل وإزالة كل ما قد يعيق استئناف الحركة الآمنة عليه.

وشدد السراج على ضرورة أن تتضافر جميع الجهود حتى تجتاز البلاد الأزمة الراهنة وتخطو بثقة نحو دولة المؤسسات والقانون .

وأكد أعضاء الوفد على دعمهم لحكومة الوفاق الوطني ولجهود رئيس المجلس الرئاسي لتحقيق الأمن و الاستقرار في كامل البلاد.