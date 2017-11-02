أخبار ليبيا24

قالت وزارة النفط العراقية أمس الأربعاء إن شركة «توزيع المنتجات النفطية» عثرت على كمية كبيرة من الأنابيب النفطية المخصصة لحفر الآبار في محافظة نينوى.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير النفط جبار اللعيبي أن العاملين في الشركة عثروا على عدد كبير من الأنابيب النفطية في الجانب الأيسر من محافظة نينوى، لافتاً إلى أن الأنابيب نُقلت إلى مستودعات آمنة وستوفر مبالغ مالية كبيرة على الخزينة الاتحادية.

وقال المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية كاظم مسير إن ملاكات الشركة في فرع نينوى عثرت قرب الجامع الكبير في الجانب الأيسر لمدينة الموصل على أكثر من 500 أنبوب طول كل منها 12 متراً تعود إلى شركة نفط الشمال، لافتاً إلى أن تنظيم داعش الإرهابي استولى عليها أثناء سيطرته على المحافظة.

وقي نفس السياق, استعادت القوات العراقية اليوم الخميس السيطرة على حقل عكاس للغاز من تنظيم داعش الإجرامي، بحسب ما أعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي.

وقال اللعيبي للصحافيين في بغداد إن القوات العراقية استعادة السيطرة على حقل الغاز من تنظيم داعش.

وشنت القوات العراقية هجوما الشهر الماضي لطرد التنظيم الإرهابي من آخر منطقة لا تزال تحت سيطرته في العراق على الحدود مع سورية حيث يوجد الحقل ولم يدخل الحقل مرحلة الإنتاج بعد.