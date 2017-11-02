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عقد في مدينة المرج تمهيدي اجتماعاً تمهيديًا للصلح الاجتماعي بين قبيلة الزوية ومكون التبو برعاية وإشراف رئاسة الأركان العامة وبدعوة من الحاكم العسكري درنة بن جواد الفريق عبدالرازق الناظوري.

وشدد رئيس جامعة بنغازى مرعى المغربى خلال الاجتماع أمس الأربعاء على أهمية استباب الامن فى مدينة الكفرة.

وأوضح المغربي أنه اتخذت كافة الاستعدادات لاستئناف الدراسة في الكلية خلال المدة القريبة المقبلة.

وأصدر الناظوري تعليماته بضرورة عودة الدراسة في فرع الجامعة في الكفرة وعبر عن دعمه الكامل لعودة الدراسة لضمان مستقبل الطلبة مؤكدًا على ضرورة استقرار مدينة الكفرة وأمنها.

الجدير بالذكر أنه كان ضمن النقاش خلال الاجتماع وضع الخطة التى من شأنها عودة الأمن في المدينة واستئناف الدراسة في الكلية.