أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المتحدث باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي ، إن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، ناقش،أمس الثلاثاء، مع وكيل وزارة الحكم المحلي رضا الأسود ،مشكلة تكدس القمامة بسبب إغلاق مكب القمامة الرئيسي وما وصلت إليه اللجنة المشكلة بالخصوص في هذا الجانب.

ووضع وكيل وزارة الحكم المحلي رضا الأسود، رئيس الوزراء في صورة اجتماعه بعميد بلدية طبرق المكلف عادل الناجي بالخصوص، ونتائج اجتماعاته كذلك مع أعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية ومدير إدارة المشروعات ومدير الإصحاح البيئي ومدير شركة الخدمات العامة ولجنة الأزمة والمجتمع المدني المشاكل حول العراقيل التي كانت تواجه المجلس البلدي في إيجاد مكب جديد بدلاً للمكب الرئيسي المغلق الذي أغلقه سكان حي العودة .