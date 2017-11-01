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حررت قوات من الجيش والشرطة ضابطا مصريا من أيدى مسلحين متشددين بعد أن فقد عقب هجوم استهدف قوات الأمن في منطقة الواحات في الصحراء الغربية، حسبما أعلن الجيش المصري.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي في بيان على صفحته الخاصة على فيسبوك “فى إطار العملية الناجحة التى قامت بها القوات المسلحة والشرطة وأسفرت عن القضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية بطريق الواحات تم تحرير النقيب محمد الحايس من أيدى العناصر الإرهابية وقد وصل بسلامة الله إلى أحد المطارات العسكرية برفقة عناصر من قوات الصاعقة ، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات العسكرية لتلقى الرعاية الطبية اللازمة له”.

ونشر المتحدث العسكري بيانا جديدا اليوم الأربعاء قال فيه إن القوات الجوية وبمشاركة قوات من الصاعقة والشرطة تمكنت وعبر ضربة جوية جديدة من القضاء على العناصر المسلحة الهاربة من الموقع الذي استهدفته القوات أمس في صحراء الواحات المصرية .

ولم يوضح البيان كيفية وملابسات تحرير ضابط الشرطة وهو برتبة نقيب من أيدي المسلحين.

وكان والد النقيب محمد الحايس قد أكد لبي بي سي في حديث عبر الهاتف أن قادة أمنيين أبلغوه أنهم عثروا على ابنه، وإنه تحدث هاتفيا إليه، وإنه سينقل جوا إلى القاهرة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت فى 21 أكتوبر الماضى مقتل 16 من أفراد الشرطة، بينهم 11 ضابطا، و4 مجندين، ورقيب شرطة، وإصابة 13 آخرين، خلال حملة أمنية استهدفت مسلحين عند الكيلو 135 في طريق أكتوبر/الواحات في محافظة الجيزة.

وبحسب المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، شنت القوات الجوية، بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، غارة على أماكن اختباء مسلحين، في إحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، يشتبه بأنهم هم الذين استهدفوا قوات الشرطة على طريق الواحات.

وأضاف البيان أن الضربات “أسفرت عن تدمير 3 عربات دفع رباعى محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد الشديدة الانفجار، والقضاء على عدد كبير من المسلحين”.

وقال معاون ضبط قسم ثالث أكتوبر النقيب أمجد الغمري، وزميل الضابط محمد الحايس، إنه علِم بخبر رجوعه من مصادر موثوقة في وزارة الداخلية المصرية، وعلى الفور أجرى اتصالا هاتفيا بشقيقه أحمد الحايس، 25 عاما، لطمأنته، في الساعة الثالثة ونصف عصرا، بعد أن كتب منشورا عبر صفحته على موقع فيسبوك لطمأنة الجميع بنبأ رجوع النقيب محمد الحايس، والذي اختفى أثناء تصديه للعملية الإرهابية في حادث الواحات بالجيزة.

وقال الغمري لصحيفة الوطن المصرية إن الحايس في طريقه الآن إلى مستشفى القوات الجوية في التجمع الخامس.

وأضاف أنه تم تحريره بعملية القوات المسلحة المصرية على الحدود الليبية، قائلا: “كانوا هيطلعوا بيه على ليبيا يعملوا بيه كليب بتاعهم زي ما حصل مع كذا ضابط مننا، ويعيبوا في النظام، ويروحوا ضربينه بطلقة من ظهره”، مؤكدا أن القوات تمكنت من تحريره.

وتحدث الغمري عن زيارة الأهل والأصدقاء لمنزله، للمشاركة في اطمئنان عائلته، قائلا: “هو محبوب جدا في المنطقة اللي ساكن فيها”.