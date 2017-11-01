أخبار ليبيا 24 – خاص

اجريت عملية استئصال ورم دموي بحجم كبير، أمس الثلاثاء، بمركز بنغازي الطبي للطفلة رغد اسامة رجب عمرها سنة و 3 شهور والتي كانت تعاني صعوبة في الرؤية نتيجة ضغط الورم علي الجفن.

وذكر مكتب إعلام مركز بنغازي الطبي أن العملية الجراحية كانت لاستئصال ورم وعائي دموي بحجم كبيرة في الجهة اليمنى الأمامية فوق عظم الجمجمة وقريب من العين، مشيرا أنها تمت دون أي مضاعفات.

وتقدم مكتب الإعلام بالشكر لقسم جراحة المخ والاعصاب بمركز بنغازي الطبي علي هذا الاجراء في ظل هذه الظروف الصعبة وقلة الامكانيات.