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قدم مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا “20.000” وحدة غسيل الكلى إلى وزارة الصحة الليبية في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري .

وقال المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي إنه تم شراء وحدات غسيل الكلى من بلجيكا عن طريق وزارة الصحة في ليبيا .

وأوضح العليقي أنه كان يتعين على منظمة الصحة العالمية دفع ما يقرب من 300 ألف يورو لتغطية تكلفة الشحن وتكاليف أخرى.

وذكر أن هذه الإمدادات سوف تغطي الحاجة إلى جميع مراكز غسيل الكلى والمرضى لمدة ثلاثة أشهر، وهي جزء من الشحنات التي تديرها وحدة الدعم اللوجستي التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة ستكون مسؤولة عن توزيع هذه الشحنة على مراكز غسيل الكلى والمستشفيات في جميع أنحاء ليبيا.