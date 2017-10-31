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نظمت مفوضية المجتمع المدني اليوم اليوم الثلاثاء فيمقر الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية في مدينة بنغازي، يوم مفتوح احتفالا باليوم العالمي للسلام والمرأة.

ودعت نائب رئيس البعثة في ليبيا ماريا ريبير خلال كلمة مسجلة نساء ليبيا عامة ونساء بنغازي خاصة على التعاون وتوحيد الكلمة، وأن تلعب دورا في جهود المصالحة بين جميع المستويات.

ومن جهتها، أعربت مدير وحدة تمكين المرأة في بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ماجدة السنوسي عن فرحتها بوجودها في مدينة بنغازي، مؤكدة على أهمية دور المرأة في جميع المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار، إن للمرأة دور كبير وفعّال، وهي عنصر أساسي في المجتمع ، موضحًا أن قرار مجلس الأمم المتحدة ( 1325 ) يؤكد على ذلك لتحقيق السلام والأمن ، وخاصة في ظل الظروف التي مرت بها المرأة في السنوات السابقة جراء ما فعلته الجماعات الإرهابية من جرائم.