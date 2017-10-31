أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب رؤساء الفروع ومختاري المحلات في بلدية طبرق اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع التقابلي الأول المجلس البلدي لحل مشاكلهم.

وقال مدير إدارة شؤون المحلات عبدالرسول الشاعري في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ إنه نوقش خلال الاجتماع بحضور 12 رئيس فرع ومختار محلة العديد من القضايا والموضوعات التي تخدم الصالح العام.

وأضاف الشاعري أنه استعرض المشاكل والمختنقات التي تواجه كافة الفروع في البلدية والتي من أبرزها مناقشة مشاكل توفير المياه بالفروع والمناطق واحتياجها لتركيب محطات تحلية للمياه.

وأكد أنه تم مناقشة معالجة أوضاع الوحدات الصحية في الفروع من حيث عدم توفر الأطباء والأدوية والمشاكل بالمتعلقة بنقص الفصول الدراسية للطلاب وكذلك مشاكل تكدس القمامة في المناطق ومشاكل الصرف الصحي وتهالك شبكة الكهرباء.

وذكر مدير إدارة شؤون المحلات أن المجتمعون تطرقوا إلى بعض المشاكل المتعلقة بتسيير العمل في الوحدات الإدارية في الفروع كالسجل المدني من حيث عدم توفر منظومة للنت، ومسألة ضرورة توفير المخصصات المالية المقترحة للإنفاق اليومي على الفروع ومختاري المحلات والكفيلة بتسيير العمل بصورة مثلى.