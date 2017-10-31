أخبار ليبيا 24

قال مسؤول مصري على صلة بملف مكافحة الإرهاب إن أجهزة الأمن المصرية رصدت محاولات جماعات إرهابية نقل مركز عملياتها من شمال سيناء وشمال شرق مصر إلى المنطقة الغربية، مستغلة الطبيعة الجغرافية الوعرة في تلك الصحراء المترامية الأطراف، والمتاخمة للحدود مع ليبيا.

وأوضح المسؤول المصري في تصريح لـصحيفة «الحياة»، أن المنطقة الغربية باتت في «عهدة الجيش»، ووضعت تحت مجهر قيادة مُنسقة بين الأجهزة العسكرية والأمنية، في ما بدا أنه مضاهاة لتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق قناة السويس إبان اشتعال الهجمات الإرهابية في شمال سيناء.

ويسعى الجيش المصري لبسط سيطرته على تمركزات مسلحين يتبعون تنظيم «داعش» منطلقاً لتنفيذ هجمات في شمال سيناء، حيث حاصر الجيش قرى جنوب رفح والشيخ زويد، ومزارع غرب العريش لتطويق المسلحين بعد أن قضى على فرص فرارهم إلى وسط سيناء واتخاذ الكهوف في جبل الحلال مأوى لهم.

وآتت تلك الخطة العسكرية ثمارها في الشهور الأخيرة، إذ قلت وتيرة الهجمات التي يشهدها شمال سيناء على نحو ملحوظ، كما فشل المتطرفون في الأسابيع الأخيرة في شن هجمات كُبرى أحبطها الجيش وقتل عشرات المسلحين قبل الشروع في تلك الهجمات.

كما قام بحملات الدهم والقصف الجوي لأرتال المسلحين المتسللين، التي وصلت إلى حد قصف أكثر من 2000 سيارة دفع رباعي في العامين الأخيرين، هناك بؤر متطرفة منتشرة في الصحراء الغربية وتكرار لمحاولات التسلل».

وتأتي هذه التطورات بعد حث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قيادات وضباط وجنود الجيش على بذل أقصى جهد لتطوير مستوى أدائهم، في وقت أكد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي أن الجيش سيواجه بكل حسم وردع أي محاولات لنشر الفوضى على حدود مصر أو التخريب على أراضيها.

وكان السيسي شهد إجراءات تفتيش حرب للفرقة 19 مشاة في الجيش الثالث الميداني في السويس، بحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق محمد فريد حجازي، وعدد من الوزراء وكبار قيادات الجيش.

وقال صبحي في كلمة خلال الفعالية إن الجيش حريص على توفير حياة آمنة على كل أرض سيناء، مضيفاً: «مخطئ من يتغافل عن مخاطر الإرهاب وترويع الآمنين بدعم من قوى إقليمية ودولية تعمل على هدم الدول العربية واستقرارها».

وأكد أن الجيش المصري أصبح «قوة عصرية» تتسلح بكل أسباب وعوامل القوة القادرة على الوفاء بمهامها ومسؤوليتها دفاعاً وقتالاً للحفاظ على أرض مصر وسمائها ومياهها الإقليمية وسيادة شعبها على مقدراتها، مشدداً على أن امتلاك مصر قوات مسلحة حديثة وقوية يحقق لها ولأمتها العربية الأمن والاستقرار والسلام.