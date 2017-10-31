أخبار ليبيا24

كشف عناصر مركز شرطة سوسة محاولة بيع أثاث مدرسي تابع لإحدى المدارس العامة من قبل المدير لشخص آخر يدير مدرسة خاصة في المدينة.

وأكد الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بوأكريم أن عناصر الأمن تمكنوا الأيام الماضية من القبض على سائق مركبة آلية نوع “كانتر” محملة بأثاث مدرسي في ضواحي المدينة.

وأضاف أبو كريم أنه أثناء ضبط المركبة والتحقيق مع صاحبها قال إن هذا الأثاث سيتم توصيله إلى إحدى المدارس الخاصة .

وأشار الناطق باسم المديرية إلى أن مدير المدرسة العامة قال خلال التحقيق معه إن هذا الأثاث ” المتمثل في مقاعد وطاولات خاصة بالدراسة” نقل من المدرسة لغرض الصيانة، بالرغم أن الأثاث بحالة جيدة ولا يحتاج الصيانة .

وأضاف بو أكريم أن رئيس مركز شرطة سوسة قام باستدعاء مدير المدرسة الخاصة وقد تبين صحة ما قال لهم صاحب المركبة الآلية بأن هذا الأثاث سيتم نقله للمدرسة بعد أن تم شراءه لصالح المدرسة خاصة.