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أكد شباب بنغازي الكبرى على عدم شرعية انتخابات الاتحاد الليبي لدعم الشباب التي أجريت في منطقة جنزور في مدينة طرابلس وكذلك الانتخابات التي أجريت في مدينة البيضاء.

وطالب شباب بنغازي الكبرى في بيان أمس الإثنين مخاطبين خلاله رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإسقاط الأجسام الشبابية التي شكلت بعيداً عن مدينة بنغازي.

وأعلنوا تأييدهم تشكيل اتحاد شبابي بشكل ديمقراطي يضمن مشاركة كافة الشباب في كل مدن ليبيا وأن يكون الممثل الوحيد للشباب الليبي في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وذكر شباب بنغازي الكبرى في بيانهم، أن انتخابات جنزور والبيضاء أجريت في جنح الظلام وفي الخفاء دون أن يكون لأغلب الشباب الليبي علم بهذا الأمر المصيري الذي يمس آمالهم.

وأكدوا أن ما حدث يثبت في جلاء حجم التلاعب بمصير الشباب والمحاولات الحثيثة للسيطرة عليهم وتسييرهم ضمن اجندات معينة لاستغلالهم،ضاربة مصلحة الوطن بعرض الحائط ومبددة لكل التضحيات التي قام بها الشباب من أجله.

الجدير بالذكر أنه في شهر أكتوبر الماضي انتخب ممثلو بلديات ليبيا في الاتحاد الليبي لدعم الشباب، في مقر قاعة البرلمان في مدينة البيضاء، ،رئيس اللجنة التسييرية للاتحاد وبقية الوظائف الشاغرة في اللجنة.

وجرت عملية الانتخاب بحضور عميد بلدية البيضاء علي حسين، وممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجالس البلدية.