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هزائم كبيرة ومتلاحقة تعرّض لها تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، ما جعله يتهاوى ويفقد سيطرته على معظم الأراضي التي كان سيطر عليها من الدولتين، ونتيجة لذلك بدأ عناصر التنظيم في العودة إلى بلدانهم وأصبحوا يشكلون قلقًا متزايدًا للأجهزة الأمنية في دول أوروبا، ومصر وليبيا وشمال أفريقيا بشكل عام.

و حذّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من الخطر الداهم الذي يمثله هؤلاء إذا تمكنوا من التسلل إلى ليبيا وسيناء، وكان مركز “صوفان” الاستشاري للشؤون الأمنية قال في تقريرٍ له إن عودة ما لا يقل عن “5600” عنصر من داعش من العراق وسوريا إلى دولهم، ستشكل تحديا أمنيا هائلا لهذه الدول.

ومن جهته، أرجع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري حمادة القسط عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، وظهوره على الحدود الغربية لمصر إلى هروب عناصر التنظيم من معاقل أخرى كسيناء وسوريا والعراق.

وتوقع القسط بحسب تصريحات نقلها الإعلام المصري أن يكون هناك تنسيق مع الجانب الليبي لتوجيه ضربة إلى هؤلاء الإرهابيين داخل الحدود الليبية، باعتبار أن نشاط هذا التنظيم الإرهابي يمثل خطورة على مصر، لأن ليبيا بداية الأمن القومي المصري بحسب تعبيره.

وأضاف النائب المصري أن التنظيم يحاول إعادة تجميع نفسه في ليبيا، بعدما ضعف كثيرا بسبب توقف الدعم والتمويل له، حيث إنه لم يعد قادرا على المواجهة في أكثر من جبهة قتال بحسب ما نقل موقع فيتو المصري.

وفي هذا السياق, دعا وزير الخارجية البولندي فيتولد فاشتشيكوفسكي لحل النزاعات في ليبيا وسورية، وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي.