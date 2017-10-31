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قام فريق التطعيم المتحرك أمس الإثنين بتطعيم الأطفال المستهدفين بالتطعيمات في مخيم أهالي تاورغاء في منطقة الحليس غرب مدينة بنغازي.

وقال مشرف برنامج التطعيم والمدير التنفيذي للحملة رمضان ميلاد الفيتوري إن عدد الأطفال المطعمين بالطعم الواقي من شلل الأطفال بالمخيم بلغ (199) طفلا وطفلة ،أما الأطفال الذين طعموا بالطعم الواقي من (الحصبة والحميراء والنكاف) فقد بلغ عددهم (85) طفلا وطفلة.

يشار إلى أن هذه التطعيمات هي ضمن الحملة الوطنية للتطعيمات ويتم تنفيذها من خلال فرق ثابتة في 26 مرفق صحي وفريق متحرك واحد بإشراف مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية بنغازي.

ويقوم الفريق المتحرك بالتنقل إلى الأماكن والمخيمات التي يصعب على ساكنيها الوصول إلى المرافق الصحية لضمان شمولية الحملة وحصول الأطفال المستهدفين على التطعيمات المقررة.