أخبار ليبيا24

أعلن مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم نبيل معلول، اليوم الثلاثاء، قائمة بـ11 لاعبًا محترفًا خارجيًا لمواجهة ليبيا الشهر المقبل، التي قد تحسم تأهل تونس لمونديال روسيا.

وضمت القائمة، محمد علي منصر، لاعب الاتحاد السكندري، بعد غياب طويل، وصيام بن يوسف، الذي تخلَّف عن لقاء غينيا في الجولة الماضية؛ بداعي الإصابة.

كما شهدت القائمة، وجود نعيم السليتي، رغم الإصابة التي تعرض لها مع ديجون الفرنسي، وتستدعي راحته 3 أسابيع، وكذلك علي معلول مدافع الأهلي المصري المصاب.

وسيغيب معلول، عن مواجهة الأهلي، ضد مضيفه الوداد في المغرب في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت بسبب إصابة عضلية، ما يستدعي راحته لمدة أسبوعين ما يعني غيابه عن لقاء ليبيا أيضًا يوم 11 نوفمبر.

ويكفي تونس، التعادل لحسم بطاقة التأهل للنهائيات للمرة الخامسة في تاريخها، والأولى منذ 2006.

وتتفوق تونس بـ3 نقاط على الكونغو الديمقراطية، منافستها الوحيدة على بلوغ النهائيات في روسيا العام المقبل.

واستدعى معلول في وقت سابق 24 لاعبًا محليًا للانضمام لمعسكر مغلق أغلبهم من الترجي، والنجم الساحلي، بجانب الصفاقسي، والأفريقي، وحاول مساعدتهم نفسيًا لتجاوز آثار الإخفاقات في دوري الأبطال، والكونفيدرالية.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين يلعبون في الخارج على النحو التالي:

وهبي الخزري (رين الفرنسي)، علي معلول (الأهلي المصري)، بسام الصرار في (نيس الفرنسي)، أسامة الحدادي، ونعيم السليطي (ديجون الفرنسي)، يوسف المساكني (الدحيل القطري).

صيام بن يوسف (قاسم باشا التركي)، فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي)، ديلان براون (جنت البلجيكي)، يوهان توزجار (سوشو الفرنسي)، محمد علي منصر (الاتحاد السكندري).