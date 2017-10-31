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تمكّنت فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني التونسي في طبلبة من ولاية المنستير، السبت 28 أكتوبر، من تفكيك خليّة إرهابيّة تتكوّن من 5 عناصر في معتمديّة المكنين، تتبنّى فكر تنظيم داعش الإرهابي، وقامت بمبايعة زعيم التّنظيم الإرهابي المدعو أبو بكر البغدادي.

وأوردت وزارة الداخلية في بلاغ لها الأحد، أنّ أحد أفراد الخليّة مفتّش عنه من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي لفائدة المحكمة الابتدائيّة في تونس، وصادر في شأنه حكم بالسّجن لمدّة 3 سنوات.

وأكد وزارة الداخلية أن عنصرا آخرًا مفتّش عنه من أجل الإنضمام إلى تنظيم إرهابي لفائدة المحكمة الابتدائيّة في تونس، وصادر في شأنه حكم بالسّجن لمدّة سنتين، إضافة إلى عنصرين آخرين مصنّفين خطيرين.

وأضافت أنه بالتّحرّي مع المظنون فيهم، اعترفوا بتواصلهم مع عناصر إرهابيّة في دولة مجاورة، وكانوا بصدد التّنسيق معهم للقيام بعمليّات إرهابيّة في تونس، مشيرة إلى أن النّيابة العموميّة، أذنت بعد مراجعتها بالاحتفاظ بكافّة أفراد الخليّة الإرهابيّة.

وفقاً لمصادر محلية, تضم هذه الخلية تكفيرية 8 عناصر وتم الاحتفاظ بخمسة أشخاص بايعوا الإرهابي أبو بكر البغدادي من بينهم مفتشان عنهما من أجل قضايا الإرهاب.

كما تضم الخلية شخصا مثليّ الجنس يلقب ”بغلام الخلية” تعوّد أفراد الخلية مواقعته، وقد تحوّل إلى القطر السوري، وما يزال الموضوع محل متابعة.