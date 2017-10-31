أخبار ليبيا24- خاص

نفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المسماري أن يكون سلاح الجو الليبي شن أمس الإثنين غارات على مواقع في ضواحي درنة.

وأضاف المسماري في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن القيادة العامة للقوات المسلحة أمرت بفتح تحقيق فني في الواقعة.

وترحم الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية خلال البيان على ضحايا الغارات الجوية مؤكدًا أنهم سقطوا إثر عمل إرهابي نفذه الإرهابيون في ضواحي مدينة درنة الشرقية

يشار إلى أن مدينة درنة شهدت يوم أمس الإثنين غارات جوية استهدفت منزلًا في منطقة الفتايح ضواحي المدينة تسبب في سقوط 16 شهيد نساء وأطفال فضلا عن جرح مايقارب الـ 20 آخرين.