أخبار ليبيا24- خاص

بدد فريق المحلة الكثير من أحلام الخمس بالتأهل للدور الرباعي المؤهل للمسابقات الأفريقية حين هزمه بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين في ملعب طرابلس الدولي اليوم الثلاثاء لحساب الجولة ما قبل الأخيرة لذهاب المجموعة الرابعة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وجاءت المباراة سريعة ومثيرة وشهدت فرص متبادلة للفريقين ونجح المحلة في تسجيل هدفه الوحيد عن طريق المهاجم أنور الصويعي في الدقيقة 46 ليحقق فوزه الثاني في المسابقة .

وبهذه النتيجة بقي رصيد الخمس 10 نقاط من 5 مباريات وتتبقى له مباراة وحيدة أمام المدينة بينما رفع المحلة رصيده إلى 6 نقاط من 5 مباريات وضعته في المركز الرابع للمجموعة .