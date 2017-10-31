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أصدر رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني تعليماته المشددة بتوفير الاحتياجات الإنسانية المتمثلة في الأغذية والأدوية والمعدات الطبية بشكل عاجل وفي غضون 24 ساعة.

وقال عميد بلدية درنة الدكتور أحميدة تربح إن الثني قام باستدعائي على الفور مع رئيس اللجنة المكلفة ببحث احتياجات بلدية درنة، برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة سهيل بوشيحة، وذلك لبحث الاحتياجات الإنسانية المتمثلة في الأغذية والأدوية والمعدات الطبية بشكل عاجل، عقب الحادثة التي وقعت ليل الإثنين، واستشهد على إثرها عدد من المدنيين.

وأوضح تربح أن رئيس الوزراء أصدر تعليماته المشددة لوكيل وزارة الصحة سعد عقوب بشراء الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لمستشفى الوحدة درنة فوريا وعن طريق التكليف المباشر وفقا للكشف الذي تقدمنا به إليه.

وأشار إلى أن الثني، أكد على عمله على توفير ممرات آمنة بالتنسيق مع الجيش لخروج الحالات الإنسانية العاجلة عبر سيارات الإسعاف للعلاج خارج المدينة بشكل عاجل، وتسهيل كل الجوانب الإنسانية التي تلزم المدينة.

وكان الناطق العسكري باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري نفى في بيان صحفي قيام أيًا من طائرات سلاح الجو الليبي بغارة جوية في تلك المنطقة.

وقال المسماري إن ما حدث كان نتيجة عمل إرهابي في ضواحي مدينة درنة الشرقية، مؤكدا أن القيادة العامة للقوات المسلحة أمرت بفتح تحقيق فني لمعرفة ملابسات الحادثة.