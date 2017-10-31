أخبار ليبيا24

عقد اليوم الثلاثاء الاجتماع الفني الثاني للعام 2017 م بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الجوف للتقنية النفطية في مقر الشركة بمنطقة قنفودة في بنغازي لاستعراض أنشطة الشركة خلال سنة 2017.

ونوقش خلال الاجتماع برنامج العمل المقترح خلال سنة 2018م وعرض الميزانيات المطلوبة لتنفيذ مستهدفات الشركة، وتم التطرق أيضا إلى الصعوبات والإمكانيات المتوفرة من معدات وأجهزة ودرجة استعدادها للمساهمة في تقديم أفضل الخدمات .

وقام الحضور بزيارة ميدانية إلى المصانع والمخازن والوقوف على آثار الدمار والأضرار التي لحقت بمواقع الشركة المختلفة خلال فترة الاشتباكات المسلحة في مدينة بنغازي .