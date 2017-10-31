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أعلن مدير مكتب الإعلام في مستشفى الهواري هاني العريبي عن استئناف العمل تدريجياً في مركز الأشعة التشخيصية والعلاجية في منطقة الهواري غرب بنغازي .

وقال العريبي إنه بعد توقف العمل مدة 3 سنوات في المركز، عاد اليومين الماضيين العمل من جديد لاستقبال المرضي والمترددين.

وأشار مدير المكتب إلى أن المركز كان مقفلًا الفترة الماضية نتيجة الاشتباكات التي دارت في المنطقة بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية التكفيرية .

وأوضح أن العمل بدء في قسم “سي تي” صورة مقطعية، وأن إدارة المركز في طور بدء العمل قريباً لتجهيز قسم جهاز “TLD” لأجهزة الوقاية الشخصية للعاملين في أقسام الأشعة .

وأضاف أنه سيتم إيضاً تجهيز جهاز العلاج الإشعاعي لعلاج مرضى الأورام وتجهيز قسم صورة “الالتراساوند”، لافتاً إلى أن لم يتم حتى الآن تشغيل قسم الرنين المغناطيسي وقسم الأشعة العادية نتيجة قفل المركز السنوات الماضية .