أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس لجنة أزمة السيولة في مصرف ليبيا المركزي في البيضاء رمزي آغا، إن المصرف المركزي خصص 250 مليون دينار لفروع المصارف التجارية في النطاق الإداري المنطقة الشرقية.

وأضاف آغا على صفحته الرسمية على فيس بوك أن التوزيع للمصارف سيكون يوم الخميس المقبل 02 نوفمبر وللمواطنين الصرف اعتبارا من يوم الأحد 05 نوفمبر المقبل.

وأوضح رئيس اللجنة أن السيولة موزعة كالتالي:

مصرف الجمهورية 69 مليون دينار

مصرف الوحدة 68 مليون دينار

مصرف التجاري الوطني 55 مليون دينار

مصرف شمال أفريقيا 22 مليون دينار

مصرف الصحارى 18 مليون دينار

مصرف التجارة والتنمية 10 مليون دينار

مصرف المتوسط 5 مليون دينار

مصرف الإجماع العربي 3 مليون دينار.