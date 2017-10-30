أخبار ليبيا24

ذكر مصدر مطلع من مدينة درنة أن غارة جوية استهدفت اليوم الإثنين منزلًا في منقطة الفتائح أثناء مناسبة اجتماعية، خلفت 12 قتيل بينهم 8 أطفال وأكثر من 20 جريحا.

وأضاف المصدر أنه لايزال البحث متواصلًا عن ناجين تحت الانقاض، لافتا إلى أن تحليقًا مكثفًا سبق الغارات واستمر لأكثر من 30 دقيقه ثم أتبعه بعدد من الغارات الجوية في أماكن متفرقة حول المدينة.

وأوضح المصدر أنه تم استهداف مزرعة آل الفرطاس في الطريق المؤدية إلى حي المراعي في منطقة الفتايح والمتاخمه للمدينة من الشرق تودي بحياة 10 مدنيين من الأطفال والنساء وبينهم رجل وعدد من الجرحي .

وبحسب نشطاء على فيس بوك تم نشر عدد من أسماء ضحايا الغارات الجوية في مدينة درنة:

منارالصالحين المنصوري

منيا الصالحين المنصوري

الشامخ الصالحين المنصوري(رضيع)

ونيس الصالحين المنصوري

سليمان الصالحين المنصوري

نوري الصالحين المنصوري

علي إسماعيل فيتور

صباح إسماعيل فيتور

نسرين ونيس الحاسي (حرم إسماعيل فيتور)

” طفل ” ابن أشرف سرقيوة

حرم أشرف سرقيوة

طفل لم يتم التعرف عليه

زيدان الطيرة وأثنين من ابنائه من منطقة الأردام .