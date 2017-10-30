أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مسؤول الإعلام في نقابة المعلمين في بنغازي ناجي الشريف، اليوم الإثنين، إن نقابة المعلمين في ليبيا قررت إنهاء الإضراب بعد الاستجابة لمطالب المعلمين وإقرار زيادة المرتبات من مجلس النواب.

وأكد الشريف أن نقابة معلمي ليبيا ترحب بهذا الإجراء الذي جاء لإقرار حقوق المعلمين وأن لجنة مختصة من المعلمين قامت بدراسة موضوع زيادة المعلمين خلال أسبوعين كاملين بمشاركة مستشارين من البرلمان منذ بدء تنفيذ الإضراب وقدمت مشروعا لقانون زيادة المرتبات.