أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس مصلحة الآثار الليبية بالحكومة المؤقتة أحمد حسين، اليوم الاثنين اجتماعاً مع مدير مكتب آثار الكفرة زهير لابيرش، لمناقشة آلية تنفيذ مشروع المساعدات المبرم بين مصلحة الآثار ومنظمة اليونسكو.

وأوضح حسين، خلال الاجتماع أن المشروع سيشمل تسجيل وتوثيق المواقع الأثرية بالكفرة وتحديد المواقع المهددة بالخطر كما سيتم حماية النقوش الصخرية الأثرية في المواقع المهددة بالسقوط نتيجة عوامل التعرية كموقع “بئر العوادل” ومواقع أخرى.

وأضاف رئيس مصلحة الآثار أن المصلحة ستشرع في بناء مخزن ليتم تخزين اللقى الأثرية الخاصة بالكفرة.

نجدر الإشارة إلى أن رئيس مصلحة الاثار عقد خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعاً آخر بمقر مراقبة آثار بنغازي لمناقشة ذات الموضوع.