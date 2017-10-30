أخبار ليبيا 24

تصدرت ملبورن الأسترالية قائمة المدن الأكثر جاذبية للعيش حول العالم للسنة السابعة على التوالي، بحسب تقرير وحدة الأبحاث لدى the economist.

وسهلت وحدة الأبحاث في the economist المهمة بوضعها قائمة للدول الأكثر جاذبية للعيش، وفقا لمستوى الاستقرار الأمني في المدينة، وخدمات الرعاية الصحية، والمستوى الثقافي والبيئي، ومستوى التعليم ، ومدى تطور البنية التحتية.

وأتت العاصمة النمساوية فيينا في المركز الثاني، وتلتها مدينة فانكوفر ثم تورونتو، أما المركز الخامس فكان من نصيب المدينتين كالغاري الكندية وأديلايد الأسترالية، اللتين حازتا على المجموع نفسه في التقييم، وبهذا بقيت المدن الخمس المتصدرة القائمة نفسها مقارنة بالعام الماضي.

وفي منطقة الشرق الأوسط، برز وصول دبي إلى المرتبة الثانية ضمن لائحة الدول الأكثر إحرازا للتقدم خلال 5 سنوات، بتقدم بنسبة 4.5% عن موقعها قبل 5 سنوات، حيث احتلت المرتبة الـ 74 من أصل 140 مدينة يضمها التصنيف. أما دمشق، التي احتلت المركز الأخير ضمن لائحة هذا العام، فكانت ضمن الدول الخمس الأكثر تراجعا في السنوات الخمس الأخيرة.