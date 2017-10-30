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كشف مصدر مطلع أن القوات الخاصة الأمريكية بالتنسيق مع حكومة الوفاق قامت باعتقال المدعو مصطفى الإمام في مدينة مصراتة لضلوعه في أحداث السفارة الأمريكية في بنغازي.

وأضاف المصدر أن القوات الخاصة الأمريكية ” الكوماندوز” قبضت على الإمام – الذي ينحدر من مدينة درنة – بعد عملية إنزال ناجحة نفذتها الأسبوع الماضي بعد منتصف الليل فى منطقة زراعية جنوب غرب مدينة مصراتة.

وأشار المصدر إلى أن عملية القبض على المتهم الذي يرجح أنه سوري الجنسية تمت بمشاركة قوة من مصراتة شاركت فى تأمين المنطقة، لافتا إلى أن مسؤولون أكدوا أن المهمة وافق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل القيام بها.

الجدير بالذكر أن قوات أمريكيّة خاصة، تمكنت في يونيو 2014 في عملية سرية من القبض على المشتبه به في تنفيذ عملية مهاجمة السفارة الأمريكية في بنغازي أحمد أبوختالة.

وذكرت صحيفة الواشنطن بوست آنذاك أن عملية القبض تمت بعد شهر من التخطيط الدقيق مشيرة إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع جهاز “إف بي آي” ولم تسفر عنها أية خسائر، وأن بوختالة محتجز خارج ليبيا.

وفي عام 2013 وتحديدًا في أكتوبر نفذت قوات أمريكية خاصة عملية قبض أخرى وكان الهدف هو نزيه عبد الحميد الرقيعي المكنى بـ (أبو أنس الليبي) في طرابلس، والمتهم في تفجير عدد من سفارات الولايات المتحدة في شرق أفريقيا سنة 1998.

واحتجز أبو أنس لفترة وجيزة على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية قبل نقله إلى نيويورك لمواجهة التهم المنسوبة إليه، وجاءت الواقعة كعملية مشتركة بين قوات النخبة البرية المعروفة بـ”قوة دلتا والـ”إف بي آي”.