أخبار ليبيا24

استخدم الدواعش أبشع وأقسى طرق التعذيب الهمجية ضد كل من عصى أوامره الظالمة وكل من لم يمتثل لمفهوم التنظيم الإرهابي الخاطىء للدين الإسلامي.

سجون سرية تحت الأرض كان يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا لاحتجاز وتعذيب وقتل معارضيه، خاصة من أفراد الجيش الذين يتم اعتقالهم أثناء المعارك، وقع العثور عليها خلال عمليات تمشيط قامت بها وحدات تابعة للجيش الليبي مؤخراً، جنوب شرق سرت.

وتوثق هذه السجون بشاعة الأساليب والطرق التي كان يعتمدها التنظيم الإرهابي ضد السجناء، وتصوّر المأساة التي عاشها من احتجز بداخلها.

مقطع فيديو حصلت عليه وسائل الإعلام، كشف في هذا الجانب أساليب غريبة اعتمدها تنظيم داعش الإرهابي لأسر وتصفية معارضين، حيث قام بحبسهم في غرف صغيرة مخفية تحت الأرض لا تتجاوز مساحتها بعض الأمتار بمواصفات قبور، وسط ظلام دامس ودون فتحات تهوية ودورات مياه، وهي أقبية قام بإنشائها تحت المنازل التي سيطر عليها.

وفي هذا السياق، قال مصدر أمني إن “داعش خلال فترة تواجده في مدينة سرت لم يستخدم كثيراً السجون السرية المعروفة منذ النظام السابق، لأن كل الناس تعرف مكانها، بل أنشأ سجونا أخرى بديلة ومخفية داخل المنازل التي سيطر عليها لاحتجاز كل من يخالفه الرأي والدين ولا يطيع أوامره.