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عين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة خلفا لمحمود حجازي، وذلك بعد ترقيته إلى رتبة فريق.

لكن من هو الفريق محمد فريد حجازي وما هي المؤهلات التي جعلت الرئيس المصري يعينه في هذا المنصب؟

ولد الفريق حجازي مدينة الإسماعيلية، وتخرج في الكلية الحربية في الأول من أبريل من العام 1974، الدفعة 69 حربية، وهو متزوج ولدية ثلاثة أبناء: ولدان وبنت، وحصل على جميع الفرق التأهيلية لسلاح المشاة، ودورة أركان حرب عام.

تدرج رئيس الأركان الجديد في جميع الوظائف القيادية لسلاح المشاة، ووصل إلى منصب قائد فرقة مشاة ميكانيكي، ثم تولى منصب رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، ثم رئيس أركان الجيش الثاني الميداني، ثم قائد الجيش الثاني الميداني، كما تولى منصب أمين عام وزارة الدفاع، وأخيرا مساعد وزير الدفاع، قبل أن يتم تعيينه مساء السبت رئيسا للأركان.

وحصل الفريق محمد حجازي على ميدالية 30 يونيو 2013، وميدالية 25 يناير 2011، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الخدمة الممتازة، ونوط التدريب، ونوط الواجب العسكري، وكان له دور كبير إبان توليه منصب قائد الجيش الميداني في عمليات مكافحة الإرهاب بسيناء.