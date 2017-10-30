أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، ضبط أحد كوادر الجماعة الإسلامية الهاربة والمحكوم عليها غيابيًا على ذمة قضايا تتصل بالتطرف وتنفيذ أعمال تخريبية عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وقالت «الداخلية»، في بيان الإثنين، إنه في إطار الخطة الموضوعة لتتبع وملاحقة العناصر المحكوم عليها الهاربة على ذمة قضايا التطرف، تم ضبط عضو الجماعة الإسلامية المحكوم عليه الهارب، عبد القادر عبد الوهاب عبد الغني عبد الجواد، مواليد 20-12-1967، ببني سويف ويقيم بها؛ لكونه محكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد في القضية رقم 1169-2014 جنايات مركز ببا، لاقتحام وتخريب مركز شرطة ببا عقب فض اعتصام رابعة.

وأوضحت أن المذكور سبق ضبطه خلال الفترة من عام 1994 حتى عام 2006 لانخراطه تنظيميًا بصفوف كوادر الجماعة الإسلامية، ورصد معاودته نشاطه لصالحها عقب أحداث يناير 2011، مضيفة أنه سبق صدور قرار من الرئيس المعزول بتعيينه في مجلس شورى النواب، خلال عام 2012، كما أنه عضو حالي بالهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة، وأمين الحزب بمحافظة بني سويف.

وتابعت: «جارى فحص المذكور واتخاذ الإجراءات القانونية حياله».