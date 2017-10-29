أسكت جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، السبت، منتقديه عقب فوز فريقه على توتنهام بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وظهر مورينيو، عقب نهاية اللقاء، في لقطة أمام الكاميرا وهو يضع “إصبعه على شفتيه” في رسالة واضحة تعني “اصمتوا”.

وتلقى مدرب الشياطين الحمر انتقادات كثيرة خلال الفترة الأخيرة بسبب خططه وأسالبيه الدفاعية، التي ضيعت على فريقه بعض النقاط من جهة، وأفقدت كرة القدم متعتها من جهة أخرى.

وعن الإشارة التي وجهها أمام الكاميرا، قال مورينيو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة “بعض الأشخاص يتحدثون كثيرا، يتحدثون، يتحدثون، إهدأوا، ارتاحوا قليلا”.

وتابع “نعم ارتاحوا قليلا.. لا تكونوا متعصبين”.

ويحتل فريق مورينيو المركز الثاني بـ23 نقطة، خلف مانشستر سيتي الذي يتصدر الترتيب بـ28 نقطة.