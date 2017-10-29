أخبارليبيا24-خاص

تعاقدت إدارة نادي الاتحاد السبت مع المدرب التونسي محمد ابن الشيخ، ليكون للإشراف على الفريق الأول للكرة الطائرة في النادي للموسم الرياضي 2017- 2018 .

وتأتي هذه الخطوة لتحقيق نتائج إيجابية للفريق المشارك في الدوري الليبي لكرة الطائرة والذي أعلن الاتحاد الليبي للعبة السبت أن نوفمبر المقبل موعدا لانطلاق مسابقات الفئات السنية ودوري الدرجة الأولى بمشاركة 18 فريقا مقسمة لـ 3 مناطق.

ويمتلك المدرب التونسي صاحب 41 سيرة ذاتية جيدة حيث سبق وأن لعب مع المنتخب التونسي ونال معه كأس أمم أفريقيا عام 1995، وأشرف على تدريبات عدة أندية تونسية ونادي العين الإماراتي إضافة إلى تدريب المنتخب التونسي لفئة الناشئين ومنتخب الكبار.