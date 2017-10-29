طرد حكم حارس مرمى نادي سالفورد سيتي، السبت، من مباراة ضد برادفورد بارك أفينيو ضمن دوري الدرجة الساسة في إنجلترا، بعد أن تبول على أرضية الملعب.

وغرّد نادي برادفورد بارك أفينيو الذي استضاف المباراة على أرضة “نؤكد أن ماكس كروكومب طرد لأنه تبول خلال المباراة. هذه ليست بمزحة”.

وقال مدير النادي كولن باركر إن الإجراءات في حق الحارس النيوزيلندي قد لا تتوقف عن هذا الحد، إذ إن “متفرجا تقدم بشكوى رسمية (..) وأبلغت الشرطة بما حدث”.

وأوضح باركر لوكالة “برس أسوشييتد” البريطانية للأنباء “طلب منه أحد العاملين في الملعب مرات عدة عدم القيام بذلك (..) إلا أنه توجه الى زاوية ليتبول” مضيفا “أنا لم أره شخصيا إلا أن حكم المباراة طرده بعدما أبلغه حكم الراية بذلك”.

وانتهت المباراة بفوز سالفورد سيتي على برادفورد بارك أفينيو على بنتيجة 2-1.

اعتذار اللاعب

وفي تغريدة على تويتر، اعتذر الحارس كروكومب وقال “أود أن اعتذر من كل قلبي على الحادث الذي وقع. كنت في وضع غير مريح بتاتا وأخطأت في قراري الذي طغى على الفوز الرائع”.

وأضاف “لم أكن أنوي الإساءة إلى أحد وأود أن اعتذر من الناديين ومن مشجعيهما ولن يتكرر ذلك”.

ويأمل نادي سالفورد سيتي الواقع في ضاحية مانشستر أن يصل إلى فرق الدرجة الثانية في غضون 15 سنة.