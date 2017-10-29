أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقشت لجنة الأزمة في بلدية طبرق المشاكل والعراقيل التي تواجه شركة الكهرباء بخصوص إنشاء محطة الكهرباء الغازية في المدينة بحضور اللجنة المساندة وعدد من مهندسي شركة الكهرباء بطبرق .

واستعرض الحضور قطعة الأرض التي تم اختيارها داخل أسوار ميناء الحريقة النفطي عن طريق شركة الكهرباء كذلك قطعة الأرض التي قدمتها شركة الخليج .

وأكد الحضور على أهمية هذا المشروع الحيوي الهام الذي تستفيد منه المنطقة بالكامل بتوفير الكهرباء، حيث شكل وفد لزيارة شركة الخليج لتقديم المساعدة من شركة الخليج من أجل تسهيل أعمال الشركة المنفذة .

وشهدت مدينة طبرق توقيع عقد مابين شركة الكهرباء وشركة ميتكا اليونانية في شهر سبتمبر الماضي لإنشاء محطة كهرباء غازية بقدرة إنتاجية 740 ميغا.