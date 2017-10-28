أخبار ليبيا 24 – خاص

كلفت إدارة نادي الأهلي طرابلس، عادل خزام، بالإشراف على تدريب الفريق الأول، بصورة مؤقتة، خلفا للمصري طلعت يوسف، الذي فسخ النادي عقده بالتراضي.

وسيشرف خزام، على الفريق خلال مباراة الوحدة، في الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب بالمجموعة الرابعة، المؤهلة إلى الدور الرباعي.