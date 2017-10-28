أخبار ليبيا 24 – خاص
كلفت إدارة نادي الأهلي طرابلس، عادل خزام، بالإشراف على تدريب الفريق الأول، بصورة مؤقتة، خلفا للمصري طلعت يوسف، الذي فسخ النادي عقده بالتراضي.
وسيشرف خزام، على الفريق خلال مباراة الوحدة، في الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب بالمجموعة الرابعة، المؤهلة إلى الدور الرباعي.
ويحتاج الأهلي للفوز على الوحدة، وتعثر الخمس أمام المحلة أو المدينة، ليحصل على ورقة التأهل.
وكان مدرب المنتخب الليبي، جلال الدامجة، قد كشف عن مفاوضات بينه وإدارة الأهلي طرابلس، من أجل الإشراف على الفريق.
وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن عددًا من الأسماء يجري التفاوض معها أيضًا، منها المدرب التونسي، فوزي البنزرتي.