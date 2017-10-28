أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت الفحوصات الطبية، التي خضع لها نعيم السليتي، لاعب نادي ديجون الفرنسي، تعرضه لإصابة عضلية، خلال مباراة فريقه أمام رين في كأس الرابطة، مع ضرورة منحه راحة لمدة 3 أسابيع.

وبذلك يتأكد غياب التونسي نعيم السليتي، عن مباراة منتخب بلاده، أمام منتخبنا 11 نوفمبر المقبل، في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

ورغم ذلك، أكد المدير الفني لمنتخب تونس، نبيل معلول، أنه سيوجه الدعوة لنعيم السليتي للمشاركة في المعسكر الأخير لنسور قرطاج، رغم الإصابة التي تعرض لها.

وقال معلول في تصريح إذاعي، إن “نعيم السليتي لديه مكانة مهمة ضمن المجموعة، الجميع يحبه، تواجد اللاعب يرفع معنويات المجموعة”.