أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش مدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة مفتاح الزواوي، مع عميد بلدية طبرق الناجي مازق، العوائق التي تواجه المجلس البلدي في حفر وتجهيز مكب القمامة الجديد بعد إغلاق المكب السابق بحي العودة من قبل سكان الحي.

وجاء ذلك خلال اجتماع حضره أعضاء المجلس البلدي طبرق ولجنة الأزمة ومدير مكتب المشروعات بالبلدية ومدير مكاتب الإصحاح البيئي ومدير شركة الخدمات العامة.

وقام الزواوي، بزيارة المكب الجديد، ووعد بلدية طبرق بتقديم المساعدة وتذليل كافة الصعاب التي تواجه المجلس البلدي .

من جهته، قدم مكتب مشروعات بلدية طبرق كافة الخرائط والتصاميم للمكب الجديد وهم في انتظار وزارة الحكم المحلي في إيجاد حل سريع قبل أن تتفاقم أزمة القمامة والتي قد تتسبب في كارثة بيئية مرتقبة .