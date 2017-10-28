أخبار ليبيا 24 – خاص

ضمن فريق الأهلي بنغازي، التأهل للدور الرباعي المؤهل للمسابقات الأفريقية عقب فوزه الكبير مساء اليوم السبت على حساب الأنوار بنتيجة (4-1).

وجاء ذلك في المواجهة التي احتضنها ملعب المروج بمدينة المرج لحساب الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وسُجلت أهداف الأهلي عن طريق إبراهيم ابودبوس وأحمد كراوع وعلي رزق، فيما سجل هدف الأنوار الوحيد حامد الطيب.

وعقب هذه المباراة، أنهى الأهلي بنغازي مبارياته في الذهاب متصدراً برصيد 16 نقطة، بينما اختتم الأنوار مباريات الذهاب برصيد 8 نقاط .