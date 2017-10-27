أخبار ليبيا24- خاص

قال مراقب الاقتصاد في مدينة طبرق محمود عبدالحق في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ إن ثلاث اعتصامات كانت سببا في أزمة الدقيق في المدينة.

وأوضح عبدالحق أن أزمة الدقيق السابقة في مخابز طبرق كانت بسبب اعتصامات شركة النقل واعتصام عمال صندوق موازنة الأسعار واعتصام نقابة المخابز وهذه الاعتصامات الثلاثة هي من كانت وراء أزمة الدقيق السابقة في المدينة.

وأضاف مراقب الاقتصاد أنه تم تذليل الصعاب وتوزيع حصة الدقيق على المخابز والتي لم تستلم حصصها هي 61 مخبزا من أصل 236 مخبز من عين الغزالة غربا إلى أمساعد شرقا وإلى الجغبوب جنوبا.

وأشار عبدالحق إلى أنه لم يتم إعداد كشف شهر سبتمبر الماضي لأنه لم يتم صرف حصة شهر أغسطس، لافتا إلى أن وزارة الاقتصاد في الحكومة المؤقتة ألغت حصة شهر سبتمبر في الاجتماع الذي عقد في البيضاء بتاريخ 17 سبتمبر الماضي بحضور مدير إدارة فرع المنطقة الشرقية وصندوق موازنة الأسعار.

وأكد مراقب الاقتصاد في مدينة طبرق أن مشكلة الإلغاء هي ماتسبب في اعتصام نقابة المخابز والذي بسببه أقفل مصنع الدقيق في المدينة.

وتابع “تغلبنا على أزمة الدقيق والمخابز حاليا تستلم حصصها والحلول السابقة لم تكن حلول جذرية ولكن وزارة الاقتصاد وصندوق موازنة الأسعار ستبذل الجهود من أجل التغلب على هذه الأزمات”.