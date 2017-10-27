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اطلع رئيس مجلس الادارة للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع رئيس لجنة ادارة المشغل لشركة مليتة للنفط والغاز حسين بوسليانة على سير عمل المشاريع في شركة مليته للنفط والغاز.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أمس الخميس بحضور عضو مجلس الإدارة ومدير عام الاستكشاف والإنتاج بلقاسم شنقير و مستشار مجلس الادارة محمد شاماكة عضو لجنة ادارة المشغل لشركة مليتة محمد قشوط سبل إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجهها.

وأكد صنع الله على ضرورة اجتياز جميع العقبات بالإمكانيات المتوفرة و ضرورة التفكير خارج الصندوق و وضع استراتيجية واضحة لمواجهة المشكلات في المستقبل، حتى تتمكن الشركة من تحقيق مستهدفات الإنتاج و تحسين ظروف العاملين بها.