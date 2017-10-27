أخبار ليبيا24

أفاد مصدر عسكري رفيع، في قيادة عمليات الجزيرة في العراق، اليوم الجمعة 27 أكتوبر، بمقتل 25 إرهابيًا من تنظيم داعش الإرهابي، فى عمليات تحرير القائم غربى الأنبار.

وأوضح المصدر للوسائل الإعلامية العراقية إن قوة من الفرقة الثامنة في الجيش اشتبكت مع عناصر تنظيم داعش، فى محيط منطقة “تي 1” جنوب شرق القائم، (310 كم غرب الرمادى)، غربى الأنبار”، وتمكنت من قتل 25 إرهابيا من داعش، وكبدوهم خسائر مادية وبشرية.

وكانت القوات الأمنية والعشائر، تمكنت من تحرير منطقة “تي”، جنوب شرق القائم، بعد هروب عناصر تنظيم داعش الإرهابي منها إلى مركز المدينة، فيما تواصل تلك القوات تقدمها نحو “القائم”، لتحريرها من التنظيم الإرهابى.

يشار إلى قيام القوات الأمنية والعشائر والحشد الشعبى، بعمليات عسكرية واسعة لتحرير مدينتي راوه والقائم من تنظيم داعش الإرهابى، فيما تمكنت تلك القوات من تحرير مناطق الحصى وجباب و” تي 1″ من تلك العصابات.

وفي سياق متصل, بدأت القوات العراقية هجوما على آخر معاقل تنظيم داعش في العراق لدحره من مدينة القائم.

وكان التحالف الدولي وصف عملية القائم بـ”آخر معركة كبيرة” ضد تنظيم داعش الإرهابي، ويتوقع أن تنتهي بالالتقاء على جانبي الحدود لتطويق التنظيم في منطقة وادي الفرات الممتدة من دير الزور في شرق سورية إلى القائم في غرب العراق.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان فجر امس “أعلن على بركة الله ونصره انطلاق عملية تحرير القائم وليس أمام الدواعش غير الموت أو الاستسلام”.

وأضاف رئيس الوزراء ها هي جحافل البطولة والفداء تزحف للقضاء على آخر معقل الإرهاب في العراق لتحرير القائم وراوة والقرى والقصبات في غرب الأنبار”.