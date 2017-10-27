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قال منسق الشوؤن الطبية والهجرة غير النظامية في الهلال الأحمر الليبي فرع توكرة ونيس الدينالي إن جهاز المباحث الجنائية ومركز شرطة توكرة عثروا أمس الخميس على جثة مجهولة الهوية على شاطئ المدينة.

وأضاف الدينالي أن بلاغًا ورد إلى الهلال الأحمر الليبي فرع توكرة من قبل جهاز المباحث الجنائية توكرة ومركز الشرطة عن وجود جثة مجهولة الهوية على شاطئ البحر .

وأوضح قال منسق الشوؤن الطبية والهجرة غير النظامية أن الجثة تعود على الأغلب لمهاجر غير شرعي قذفته الأمواج على شاطئ المدينة .

وذكر الدينالي أن فريق انتشال الجثث في الهلال توجه على الفور نحو المكان المذكور، لافتاً إلى أنه تم انتشال الجثة وتسليمها إلى ثلاجة حفظ الجثث في مركز بنغازي الطبي