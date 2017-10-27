أخبار ليبيا24

انتهت المهندسة هدى علي بن جليل من تصميم برنامج تعليمي متكامل يهتم بالمساهمة بتعليم أطفال متلازمة داون إلكترونيا وباستخدام الرسوم المتحركة والمؤثرات الصوتية المنطوقة والموسيقية.

ويشمل البرنامج التعليمي تقديم معظم المعلومات التى تخص البرامج التعليمية الحياتية اليومية ويساهم في استفادة الأطفال خلال أوقات فراغهم في المنزل وتحت إشراف أولياء أمورهم أو بمفردهم.

ويتيح البرنامج التعليمى لأطفال متلازمة داون معرفة قدراتهم على تبني معلومات تعليمية صحيحه أثناء استخدام البرنامج التعليمى.

وباشرت جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا بنغازي في تحميل البرنامج على أجهزة الهاتف النقال الذكيه لأولياء الأمور حيث يوزع ويحمل مجانا.