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أعلن مكتب الرعاية الصحية الأولية في إدارة الخدمات الصحية بنغازي عن استعداداه لانطلاق الحملة الوطنية للتطعيمات يوم غد السبت.

وقال مشرف برنامج التطعيم والمدير التنفيذي للحملة رمضان ميلاد الفيتوري إنه تم صرف التطعيمات والمستلزمات الطبية على العيادات والمراكز الصحية في مدينة بنغازي وذلك استعدادا لانطلاق الحملة الوطنية للتطعيمات.

وأضاف الفيتوري أن الحملة ستتضمن الطعم الواقي من (شلل الأطفال) للأعمار من يوم إلى سن ما قبل دخول المدرسة، والطعم الواقي من (الحصبة والحميراء و النكاف) للأعمار من ثلاثة سنوات إلى سن ما قبل دخول المدرسة.

وأوضح مشرف برنامج التطعيم أن معظم العيادات والمراكز الصحية في مدينة بنغازي تسلمت الكميات المخصصة لها من التطعيمات والمستلزمات الطبية وهي “الطعم الواقي من شلل الأطفال ثنائي التكافؤ الذي يعطى عن طريق الفم، والطعم المركب الواقي من الحصبة والحميراء والنكاف، والمذيب الخاص بالتطعيم، وكذلك المحاقن ذاتية التعطيل الخاصة بخلط التطعيم والإعطاء ، وصناديق التخلص الآمن من المحاقن، والمطهرات، وسجلات التقارير اليومية الخاصة بالحملة.

وأكد الفيتوري أن عدد المرافق الصحية التي تسلمت مخصاصاتها بلغ 20 من أصل 26 مرفق صحي مشيرا إلى أن باقي المرافق تسلمت مخصصاتها أمس الخميس.

يشار إلى أن المكتب قد تسلم الثلاثاء الماضي، التطعيمات الخاصة بالحملة من مخازن جهاز الإمداد الطبي في بنغازي الكائنة في منطقة بوهادي.