أخبار ليبيا24- خاص

أفادت مدير المكتب الإعلامي في مركز الجراحات التخصصية بنغازي إيمان عبدالغني المجبري أن المركز بدأ الأربعاء في عمليات زراعة القوقعة بعد توقف أكثر من 3سنوات نظرا لوجوده في منطقة اشتبكات خلال السنوات السابقة.

وأضافت المجبري أنه بعد تحرير منطقه الهواري والبدء بتجهيز المركز تم اﻻتفاق مع إحدى الشركات على استبدال الأجهزة بأجهزة جديدة نظرا لانتهاء صلاحية التعقيم للأجهزة القديمة.

وأوضحت مدير المكتب أنه تم توريد الأحهزة والبدء بالعمليات ليستمر هدا المشروع مشيرة إلى أن عدد الحاﻻت الجاهزة الآن للعمليات 35حالة ونتوقع مزيد من الحاﻻت .