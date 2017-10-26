أخبار ليبيا24

انتهى وجود داعش في ليبيا بالسرعة ذاتها التي ظهر فيها داعش عام 2014، جاء القضاء على التنظيم الارهابي على ايدي الميليشيات الليبية. وقد سعى داعش من خلال حملته الدعائية إلى الايحاء بأن التنظيم يحظى بدعم واسع في ليبيا، وانه قادر على انشاء ثلاثة “ولايات” وهم ولاية برقة وولاية فزان وولاية طرابلس, بينما اقتصر وجوده على درنة وسرت، مع بعض الخلايا في البيضاء وبنغازي والخمس.

فرض قادة ومقاتلي داعش – وخاصة الأجانب منهم – أوامر التنظيم في الأماكن الواقعة تحت سيطرته بوحشية تامة فأصبح كسب تعاطف الشعب امراً مستحيلاً.

روى شهود عيان من مدينة سرت فظائع داعش بحق الشعب خلال السيطرة التي بسطها على المدينة بأسلوب دولة بوليسية في الفترة الممتدة من عام 2015 حتى عام 2016.

نفذ التنظيم الإرهابي عمليات إعدام بحق من اعتبرهم أعداء في ساحة الشهداء بقلب المدينة، وأغلق حركة المرور وأجبر السكان على مشاهدة عمليات الإعدام في تلك الساحة, استخدم داعش السيوف لقطع رؤوس شخصين على الأقل بتهمة الشعوذة، وفي بعض الأحيان أعدموا ضحايا داعش بطلقة رصاص في الرأس.

كان تنظيم داعش الإرهابي يرمي الناس في السجون, ويجلدهم، ويعذبهم ويأخذ أموالهم بتهمة ارتكاب أفعال بسيطة مثل التدخين أو بيع السجائر، وفي بعض الأحيان, كان داعش يستعين بمخبرين لمراقبة الشارع والإبلاغ عما يعتبره التنظيم بتصرفات ضد نظرته المتشددة للإسلام.

وبالرغم من وعود الأمان التي قطعها التنظيم الإرهابي لمن أطاع أوامره, فشل داعش في سرت في تزويدهم بالخدمات الأساسية: بقي مستشفى بن سينا ​​العام – وهو الاهم في مدينة سرت – خالٍ من طاقم طبي, بينما كانت خدمات العيادات الخاصة متوفرة لقادة التنظيم وبالأخص الأجانب منهم.

وقد بدت معالم ضعف داعش في ليبيا عندما نجحت مليشيات حكومة السراج والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر في القضاء على التنظيم الإرهابي بفعالية عالية، وبالرغم من بعض المحاولات لإعادة خلق خلايا داعشية في المناطق الصحراوية المحيطة بمدينة سرت من خلال انشاء نقاط تفتيش غير ثابتة في النوفلية وعين التجارت والتسين، من غير الوارد أن يكرر داعش النجاحات الباطلة كما فعل خلال الفترة الممتدة من عام 2014 حتى عام .2016 وقد عاش الشعب الليبي ويلات داعش المريعة واختبر بنفسه رعب هذا التنظيم.